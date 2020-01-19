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التراس: الهيئة العربية للتصنيع تسعى لخدمة المشروعات الكبرى في مصر ..فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 09:13 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس
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إبراهيم القادري

قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة العربية للتصنيع كيان وطني كبير يوجه كل طاقته وإمكانياته لخدمة المشروعات الكبرى والتنموية في مصر وفي وزارة النقل سواء كانت مشروعات السكة الحديد أو مشروعات مترو الأنفاق أو مشروعات ووسائل نقل حديثة مثل المترو السريع .

وأضاف "عبد المنعم التراس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"الحياة اليوم"المذاع علي قناه "الحياه"، أن المشروعات الضخمة التي تحدث في مصر تحدث لأول مرة كما أنها لن تتكرر بهذا الحجم مرة أخرى في مصر كما ان الدولة حريصة على توفير كل وسائل الراحة والنقل للمواطنين بشكل لائق ومحترم لتسهيل الحركة للمواطن المصرى وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم .

وأوضح"عبد المنعم التراس" ان هذا الحجم من المشروعات تشارك به الهيئة العربية للتصنيع بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أن تطوير مصنع سيماف ضرورى جدا لانه هو الوحيد المتواجد في منطقة شمال افريقيا وأنشأ سنة 1954.

وتابع"عبد المنعم التراس" أن المصنع يحتوي على بنية تحتية كبيرة ومتخصصة في صناعة السكة الحديد كما أنه مصنف من المصانع العالمية في إنتاج السكك الحديد .

واستكمل"عبد المنعم التراس" أن الدولة قامت بتوفير كل الإمكانيات المطلوبة لتمويل وتحديث كل خطوط الإنتاج في مصنع سيماف حتي يقوم بتلبية مطالب هيئة السكة الحديد وهيئة مترو الأنفاق .
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