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اقتصاد

بعد غد.. ندوة بالمصري للدراسات الاقتصادية عن التحول الاقتصادي بالصين

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:02 ص
المركز المصرى للدراسات
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية
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آية الجارحي
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعد غدا الأربعاء، ندوة ضمن سلسلة محاضراته المتميزة بعنوان: "الصين: أربعون عاما من التحول الاقتصادى"، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا بمقر المركز.

ويحاضر في الندوة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية سابقا، حيث يتحدث فيها عن التجربة الصينية من واقع زيارته مؤخرا للصين، والتي امتدت لـ 3 أشهر، قام خلالها بتدريس قانون الأعمال المقارن في جامعة بكين، مما أتاح له التعامل المباشر مع الطلاب والأساتذة والمجتمع، والتعرف بشكل ملموس على بعض جوانب التجربة الصينية.

وحققت الصين طفرات تدعو للانبهار في مجالات الصناعة والتشييد والتكنولوجيا والبنية التحتية، إلا أن النمو الصينى الذى أبهر العالم لم يتحقق من فراغ، وإنما ارتبط بسياسات للنهوض بالتعلم والصحة والتدريب المهنى، وإتاحة الفرصة لنمو القطاع الخاص، وهو ما نتج عنه هذه التجربة الفريدة من نوعها.
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