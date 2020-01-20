بعد غد.. ندوة بالمصري للدراسات الاقتصادية عن التحول الاقتصادي بالصين

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعد غدا الأربعاء، ندوة ضمن سلسلة محاضراته المتميزة بعنوان: "الصين: أربعون عاما من التحول الاقتصادى"، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا بمقر المركز.





ويحاضر في الندوة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية سابقا، حيث يتحدث فيها عن التجربة الصينية من واقع زيارته مؤخرا للصين، والتي امتدت لـ 3 أشهر، قام خلالها بتدريس قانون الأعمال المقارن في جامعة بكين، مما أتاح له التعامل المباشر مع الطلاب والأساتذة والمجتمع، والتعرف بشكل ملموس على بعض جوانب التجربة الصينية.



