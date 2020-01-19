رمزي الرميح عن مؤتمر برلين: عندما يتحدث الرئيس السيسي ينصت الجميع

قال المستشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية والدراسات والأمن القومي، إن أهم بند بالنسبة ليليبا هو نزع السلاح عن الميليشيات وهذا ما أكدت عليه الدولة المصرية.



وأضاف رمزي الرميح خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن الرئيس السيسي أكد على وجود الحل السياسي الشامل، وضرورة سحب الاسلحة الثقيلة، موضحا أن الرئيس السيسي يشارك في الموتر بثقله بأسم مصر، ويعي الجميع الموقف المصري.



وتابع مستشار المنظمة الليبية و الدراسات والأمن القومي: عندما يتحدث الرئيس السيسي يجب على الجميع ان ينصت، لأن هذا الرجل صادق في كل كلمة قالها بشأن الأزمة الليبية ويعي جيدا كافة المشاكل في ليبيا.



وأوضح أن كافة الاتصالات التي قام بها الرئيس السيسي مع قادة العالم قبل المؤتمر أكد لهم انه لا تفاوض مع مليشيات إنما نتفاوض مع جيوش وطنية ومصر ثابتة علي مبدئها.



وأشار إلى أنه لابد من سحب الاسلحة من المليشيات في الداخل، وهناك آلية لسحب الأسلحة للتعامل مع هذا الأمر، لافتا إلى أن مصر تأذت من الفوضى في ليبيا.



ولفت إلى أنه لابد من لجنة تابعة للأمم المتحدة يصدق عليها مجلس الامن تأتي الي ليبيا تتعاون مع القوات المسلحة الوطنية لحل المليشيات ووضع الأسلحة في ثكناتها.