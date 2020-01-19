نجوم الوسط الفني يحتفلون بعيد ميلاد دلال عبد العزيز بصورة جماعية

حرص المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز بصورة جماعية وسط كوكبة من نجوم الفن.
وعلق قائلا: أحلى كل سنة وأنت طيب لأحلى عم (أحمد السبكى) واحلى كل سنة وأنتى طيبة لأحلى (دلال عبدالعزيز) ربنا يخليكوا لينا وعقبال مليون سنه وأنتوا فى أحسن صحة وأحسن حال إن شاء الله.
ومن ضمن هؤلاء الفنانين، دلال عبد العزيز، وابنتيها دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، وإيمى سمير غانم وزوجها حسن الرداد، ومحمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم، ومحمد سعد، وهنا الزاهد، كريم فهمى، هشام ماجد، شيكو، بالإضافة إلى نجوم مسرح مصر محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى، محمد أنور، حمدى الميرغنى، ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، وأمير مرتضى منصور، وغيرهم.