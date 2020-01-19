AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجوم الوسط الفني يحتفلون بعيد ميلاد دلال عبد العزيز بصورة جماعية

الأحد 19/يناير/2020 - 08:49 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
حرص المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز بصورة جماعية وسط كوكبة من نجوم الفن.

وعلق قائلا: أحلى كل سنة وأنت طيب لأحلى عم (أحمد السبكى) واحلى كل سنة وأنتى طيبة لأحلى (دلال عبدالعزيز) ربنا يخليكوا لينا وعقبال مليون سنه وأنتوا فى أحسن صحة وأحسن حال إن شاء الله.

ومن ضمن هؤلاء الفنانين، دلال عبد العزيز، وابنتيها دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، وإيمى سمير غانم وزوجها حسن الرداد، ومحمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم، ومحمد سعد، وهنا الزاهد، كريم فهمى، هشام ماجد، شيكو، بالإضافة إلى نجوم مسرح مصر محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى، محمد أنور، حمدى الميرغنى، ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، وأمير مرتضى منصور، وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سليمان عيد مهنئا أوس أوس بعيد ميلاده: السنة الجاية تبقى أحلى من حمدى الميرغنى

كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم في عيد ميلادها .. شاهد

خست جدا.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها برشاقة لافتة

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لـ شقيقتها إيمي.. شاهد

أول ظهور لشقيقة حسن الرداد المحجبة .. صور

بعد إثارتها الجدل| شاهد.. شقيقة حسن الرداد في رحاب مسجد الحسين

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما.. العثور على صالة لـ معبد بطلمي أسفل منزل بسوهاج

الصحة تزف بشرى سارة لمرضى السكر | اعرف التفاصيل

توجه إلى المطار.. أردوغان يغادر قمة برلين بشكل مفاجئ

لا ترمى قشور هذه الفاكهة فهى تعزز صحة القلب وتحارب السكرى

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها

ليفربول يحتفل بهدف محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد وأسطورة الليفر يصفق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟

كيف احتفل محمد صلاح بهدفه في شباك مانشستر يونايتد وفك العقدة .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. أكواب تشيز كيك التفاح وسمبوسك ولاتيه قرع