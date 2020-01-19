أحمد موسى: الدول المشاركة في مؤتمر برلين أكدت أن ليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية

قال الإعلامى أحمد موسى، إن كل الدول المشاركة فى برلين تدعم الحلول السلمية، حرصا على حياة المواطنين الليبيين.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت على عدم التدخل في الشأن الليبي، معتبرة أن التدخل فى الشأن الليبي يسبب حروب أهلية".





وأكمل أحمد موسى "الجميع أكد اليوم على وقف الحرب فى ليبيا وأخذ إجراءات مع الدول التى تساعد الإرهابيين".





وأشار أحمد موسى إلى أن الدول المشاركة فى مؤتمر برلين أكدت أن ليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية.





انطلقت فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور عدد من رؤساء الدول المشاركة، ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم الأحد ١٩ يناير.



