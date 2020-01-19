AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ جاكت أسود وورد أحمر.. مي سليم بإطلالة كلاسيكية تبهر جمهورها

الأحد 19/يناير/2020 - 09:26 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة مي سليم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " صورة جديدة. 

وظهرت مي بإطلالة كلاسيكية بجاكت اسود بورد احمر وبنطلون باللون الاحمر واعتمدت علي اطلالتها تسريحة شعر لائقة من خلال رفع شعرها للخلف بطريقة الخمسينيات.

وانتعلت مي حذاء بكعب عال باللون البيج الفاتح ، كما اعتمدت مكياجا هادئا وبسيطا مناسبا لإطلالتها الكلاسيكية التي ظهرت بها.

والتقطت مي الصورة وهي تجلس وتضع رجلا علي رجل وتجلس علي منضدة بديكورات قديمة، كما انها لا تنظر الي الكاميرا ولكنها التقطت الصورة بوجهها وتنظر جهة اليسار. 

وكتبت مي في تعليق علي الصورة " لسه الأماني ‏ممكنة🌹🎈"وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة ، وكان ابرزها اعجابا بإطلالتها ومن التعليقات التي تلقتها مي علي صورتها " الجمال الارستقراطي.. وآخرون علقوا "الانيقة ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم

بدلة سوداء.. إطلالة جديدة لـ آيتن عامر تكشف خسارة وزنها

أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

بالأسود الضيق.. مي سليم تبرز رشاقتها في المرآة

بجاكت ولافستان.. مي سليم تبهر الجمهور بـ إطلالة شتوية

فستان أبيض قصير.. دوللي شاهين تتألق فى إطلالة سواريه

ترشيحاتنا

ميركل: نشكر مصر والإمارات على دورهما في توحيد موقفنا من ليبيا

بـ جمبسوت قصير.. سميرة سعيد تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية

عصابات تحرق مجموعة من الموسيقيين أحياء داخل سيارتهم .. شاهد ماذا حدث

أنجيلا ميركل: سحب جميع الأسلحة المرسلة من تركيا لـ الأراضي الليبية

بعد إطلاق 60 رصاصة على ملعب الهلال.. تقصي حقائق الكاف تجهز تقريرا قبل مواجهة الأهلي

الأسباب مجهولة.. مؤتمر برلين بشأن ليبيا يبدأ بدون حضور حفتر والسراج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جاكت أسود وورد أحمر.. مي سليم بإطلالة كلاسيكية تبهر جمهورها

معطر الجو وطلاء الأظافر.. 4 عادات نفعلها يوميا تسبب سرطان الثدي

7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟