بـ جاكت أسود وورد أحمر.. مي سليم بإطلالة كلاسيكية تبهر جمهورها

نشرت الفنانة مي سليم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " صورة جديدة.



وظهرت مي بإطلالة كلاسيكية بجاكت اسود بورد احمر وبنطلون باللون الاحمر واعتمدت علي اطلالتها تسريحة شعر لائقة من خلال رفع شعرها للخلف بطريقة الخمسينيات.



وانتعلت مي حذاء بكعب عال باللون البيج الفاتح ، كما اعتمدت مكياجا هادئا وبسيطا مناسبا لإطلالتها الكلاسيكية التي ظهرت بها.



والتقطت مي الصورة وهي تجلس وتضع رجلا علي رجل وتجلس علي منضدة بديكورات قديمة، كما انها لا تنظر الي الكاميرا ولكنها التقطت الصورة بوجهها وتنظر جهة اليسار.



وكتبت مي في تعليق علي الصورة " لسه الأماني ‏ممكنة🌹🎈"وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة ، وكان ابرزها اعجابا بإطلالتها ومن التعليقات التي تلقتها مي علي صورتها " الجمال الارستقراطي.. وآخرون علقوا "الانيقة ".