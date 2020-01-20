الأزهر للفتوى: عليك بـ 4 نيات عند الزواج

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إنه يجب على المسلم عند إقدامه على الزواج أن ينوى أربعة أمور: أولاهما : إرضاء الله - سبحانه وتعالى- وإخلاص النية له في ذلك.





وأضاف «عويس» خلال فيديو البث المباشر لمركز الأزهر، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن الأمر الثاني الذي يجب على المسلم أن ينويه عند الزواج هو الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم- مستنداً في ذلك إلى ما روى عن أنس بن مالك - رضى الله عنه- من قوله: « جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوتِ أزْوَاجِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، يَسْأَلُونَ عن عِبَادَةِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؟ قدْ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ..





قالَ أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فإنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ ولَا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فلا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فَجَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إليهِم، فَقالَ: أنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكَذَا، أما واللَّهِ إنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وأَتْقَاكُمْ له، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي»، رواه البخاري.





وأوضح عضو مركز الأزهر للفتوى أن الأمر الثالث الذي ينبغي على المسلم أن ينويه عند الزواج هو إعمار الأرض، حيث قال - سبحانه وتعالى- : « هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...»، ( سورة هود: الآية 65).





ونوه أن الأمر الرابع هو إعفاف نفسه وأهله، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه أبي ذر الغفاري- رضي الله عنه : « ...وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أَيَأتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكونُ له فِيهَا أَجْرٌ؟ قالَ: أَرَأَيْتُمْ لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكانَ عليه فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذلكَ إذَا وَضَعَهَا في الحَلَالِ كانَ له أَجْرٌ».





عضو الأزهر للفتوى: الزواج عبادة يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة بهذه الشروط

وفي سياق متصل، نبه « عويس» أن الله – سبحانه وتعالى- اهتم باستقرار الأسرة اهتمامًا بالغًا جدا؛ فقال - تعالى-: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، ( سورة الروم: الآية 21).





وواصل خلال فيديو البث المباشر لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية بـ « الفيسبوك» أن الله - عز وجل- جعل الزواج ميثقاقًا غليظًا ، حيث قال - سبحانه وتعالى- في سورة النساء« وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا 21».





واستكمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرشد الشباب إلى المسارعة في الزواج؛ فعن عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه- : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.





وفي ذات السياق، أكد الشيخ أحمد عادل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى ، أن عقد الزواج له طبيعة خاصة؛ فهو عبادة يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة.



