لتوفير نواقص الأدوية.. إليزابيث شاكر: ننتظر ثمار عمل هيئة الدواء المصرية

أكدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك مجموعة كبيرة من الادوية الناقصة في السوق المصري ولم يتم توفير بديل لها، وذلك مشكلة يعاني منها سوق الدواء منذ فترة.





وأضافت "شاكر" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الصحة بعد إصدار مشروع قانون هيئة الدواء المصرية أصبحت غير مسؤولة عن أزمة نواقص الدواء في السوق، وننتظر ثمار عملها بملف نواقص الدواء.





يأتى ذلك بعد أن أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، خطورة تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية التى قال فيها إن هناك نقصًا فى بعض الأدوية فى السوق المحلى منها ما يتوفر بديل لها ومنها لا يوجد لها أى بدائل، وأن هناك نقصًا فى 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل فى حين أن ما يقرب منه 15 نوعًا من الدواء مختفٍ وليس له بديل.





وطالب النائب عاصم مرشد، باستدعاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للرد على هذا الملف الذى أحدث بلبلة لدى الرأى العام.





وتساءل "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة عن كيفية توفير الأدوية خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض الوهن العصبى والشلل الرعاشى من نقص الدواء.



