صراع القمة.. محمد سالم يحرم المقاولون من هدف حقيقي في شباك الأهلي

أهدر محمد سالم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب هدف تعادل فريقه في شباك الأهلي ضمن المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.



وتمكن محمد سالم في الدقيقة "47" من أحداث الشوط الثاني من الانفراد بحارس الأهلي وتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تمكن محمد الشناوي من التصدي لها والحفاظ على شباكه .



وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد أبوالسعود

خط الدفاع:محمد سمير وأمير عابد ومحمد سالم وكريم مصطفى

خط الوسط:حسن الشامي و محمد مجلي وفاروقا ومحمد سالم ومعروف يوسف

الهجوم: سيف الجزيري