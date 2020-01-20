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ملفات

خلال جولتها بالأقصر.. وزيرة الصحة تعلن تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل..وتؤكد: الدولة ستتحمل غير القادرين

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، جولة بمحافظة الأقصر لمتابعة وتفقد التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية من " وحدات ومستشفيات"، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

مستشفى الأقصر العام
بدأت الزيارة بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الأقصر العام، ووجهت الوزيرة خلال الزيارة بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المحدد وسرعة الإنتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام قبل شهر مارس المقبل ، كما حرصت الوزيرة علي زيارة المرضي ومراجعة ملفاتهم الطبية للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

الوزيرة توجه باتباع معايير الاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل
كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الشيخ موسي، بالمحافظة ، واشادت بمعدلات التنفيذ بالوحدة، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد ، وجهت باختبار أنظمة الالكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار واطفاء واستدعاء وغيرها، وسرعة الإنتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

كما تفقدت " زايد " أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة طيبة ، ووجهت بدراسة تحويل الوحدة إلي مركز طبي يشمل أغلب التخصصات الطبية لخدمة أهالي المنطقة، كما وجهت بسرعة توفير القوي البشرية للعمل بالوحدة ، وراجعت الرسومات الهندسية، مشددة على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تخدم الوحدة حوالي 30 ألف مواطنا، كما وجهت بسرعة الإنتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة .

تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن الإنتهاء من تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم ، وذلك خلال تفقدها أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدتي صحة الزناقطة والحبيل

الدولة ستتحمل غير القادرين
واشادت الوزيرة خلال جولاتها التفقدية بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية بإسنا، وتحدثت مع المواطنين وشرحت لهم مميزات المنظومة الجديدة، والتي من المقرر البدء في تطبيقها بالمحافظة شهر مارس المقبل، ودعتهم بسرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدة لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

مستشفى البياضية
واختتمت الوزيرة زيارتها بزيارة مستشفى البياضية سيصبح أول مستشفى متخصص في النساء والولادة بجنوب الصعيد، مؤكدة أن المستشفى سيخدم محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة لها.


خلال جولتها بالأقصر.. وزيرة الصحة تعلن تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل..وتؤكد: الدولة ستتحمل غير القادرين
خلال جولتها بالأقصر.. وزيرة الصحة تعلن تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل..وتؤكد: الدولة ستتحمل غير القادرين
خلال جولتها بالأقصر.. وزيرة الصحة تعلن تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل..وتؤكد: الدولة ستتحمل غير القادرين
خلال جولتها بالأقصر.. وزيرة الصحة تعلن تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل..وتؤكد: الدولة ستتحمل غير القادرين
خلال جولتها بالأقصر.. وزيرة الصحة تعلن تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل..وتؤكد: الدولة ستتحمل غير القادرين
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