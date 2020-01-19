مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار بئر صرف صحي بسوهاج

يكثف رجال الحماية المدنية بسوهاج، من جهودهم لاستخراج جثتي شخصين لقيا مصرعهما من داخل بئر للصرف الصحي بقرية الرياينة الحاجر مركز ساقلتة، وتم إستخراج شخص مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بانهيار بئر مياه صرف صحي على ٣ أشخاص داخل منزل بقرية الرياينه الحاجر مركز ساقلته، انتقل إلى مكان الواقعة قوات الإنقاذ البري، وضباط مباحث مركز ساقلته،.



تبين من المعاينة والفحص قيام كل من علاء خالد صابر، ١٩ عاما عامل، حسام احمد صابر، ١٧ عاما، خالد صابر السيد، ٤٥ عاما بحفر بئر مياه صرف صحي وأثناء عملية الحفر انهارت عليهم الاتربة مما نتج عنه مصرع الأول والثاني، وإصابة الثالث بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقله لمستشفي ساقلته المركزي للعلاج.



ويكثف رجال الإنقاذ من جهودهم لاستخراج الجثتين، وحرر محضر بالواقعة.