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محافظات

تعرف على حجم ضبطيات مديرية الصحة بأسوان في 2019

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:19 ص
إعدام المواد الغذائية
إعدام المواد الغذائية
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل الحفاظ على صحة المواطن الأسوانى من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن بيع وتداول وتخزين المواد الغذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

نجحت مديرية الصحة بأسوان فى تنفيذ نشاط مكثف خلال العام الماضى المنقضى 2019 وهو الذى ساهم في ضبط العديد من الضبطيات والمخالفات حيث تم ذلك تحت إشراف مباشر من الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان بأن هذه الجهود خلال العام الماضى تمكنت من سحب 5283 عينة مواد غذائية مختلفة لفحصها ، وتم تحرير 2419 محضر جنحة صحية ، وتم إعدام 14 طن و739 كيلو جرام من المواد الغذائية.

كما تم إعدام طن و450 لتر من المنتجات الغذائية ، وتم ضبط 27 طن و680 كيلو جرام ، بالإضافة لـ 5 طن و484 لتر من المواد الغذائية المختلفة ، وتم استخراج 5919 شهادة صحية للعاملين فى مجال تداول وبيع الأغذية ، وتم المرور على 2104 منشأة غذائية مختلفة ، وتم إصدار قرار غلق لـ330 منشأة غذائية غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

وبالتوازى مع ذلك نجح مكتب مراقبة الأغذية بأسوان اليوم من ضبط وإعدام 127,5 كيلو جرام من المواد الغذائية عبارة عن حلويات أطفال وشيكولاته منتهية الصلاحية وذلك متاجر بيع المأكولات بمدينة أسوان فى إطار حملات التفتيش المستمرة التى تشنها إدارة مراقبة الأغذية على الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية ، وتحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد بأن مكتب مراقبة الأغذية تمكن من شن حملات على المحال التجارية والمطاعم ومنافذ بيع المأكولات وتمكن من ضبط ما يزيد عن 175 كيلو لحوم وأغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أسوان ، وذلك خلال الحملة التى شارك فيها جهاز حماية مستهلك ، ومفتشى التموين، ومجلس مدينة أسوان بهدف التأكد من صلاحية الأغذية التى تقدم للمواطنين داخل المطاعم.

حيث فاجأ أعضاء الحملة أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أسوان، وكشفت عن وجود 52 كيلو جرام دهون بدون بيانات ومتغيرة فى الخواص الطبيعية، و 30 كيلو جرام كبدة مقطعة بدون بيانات، و 48 كيلو جرام شاورمة لحمة بدون بيانات ومتغيرة فى الخواص الطبيعية، و 2 كيلو و800 جرام سجق ومتغير فى الخواص الطبيعية.

كما تم ضبط 3 كيلو و 700 جرام لحمة بدون بيانات ومتغيرة فى الخواص الطبيعية، و2 كيلو و200 جرام ممبار بدون بيانات ومتغير فى الخواص الطبيعية ، بالإضافة إلى 38 كيلو و 800 جرام جبنة رومى متغيرة فى الخواص الطبيعية وتظهر عليها علامات الفساد والتلف.
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