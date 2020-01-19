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توك شو

ميركل : اتفقنا على وضع خريطة سياسية بشأن ليبيا ونتمنى أن تستمر الهدنة

الأحد 19/يناير/2020 - 09:10 م
لمستشارة الألمانية
لمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الوضع في ليبيا يتطلب دعم الحل السياسي مشيرة إلى أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا قدم إسهاما كبيرا لجهود الأمم المتحدة .

وأضافت ميركل خلال مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر برلين حول ليبيا،: اتفقنا على وضع خريطة سياسية بشأن ليبيا، مشيرة إلى أن الوثقية التي تم الاتفاق عليها تحتاج الي تأكيد من مجلس الأمن لتدعيم حظر الأسلحة.

وأوضحت أن الحل العسكري مرفوض لانه سوف يزيد من معاناة الشعب، وتم الاتفاق علي خطة شاملة، وجهود مبنية والجميع يتعامل بشكل مكثف ووافق علي احترام حظر الأسلحة ويجب الإشراف عليه بشكل أكبر من الماضي.

وأشارت إلى الحصول على تعهد من جميع الأطراف المشاركين ومجموعة 5+5 العسكرية بعدم تقديم اي دعم الأطراف المعادية، لوقف العمليات العسكرية والالتزام بالهدنة، مؤكدة نتمنى أن تستمر الهدنة في ليبيا حتى يمكن عقد جلسات اللجان العسكرية.

ونوهت إلى أن هناك عملية ملزمة تم الاتفاق عليها لكي نستطيع تحقيق الأهداف و وأهمها حظر الاسلحة والهدنة لكي تصبح المواطنين في ليبيا العيش في سلام .
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