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مؤتمر برلين يؤكد الحل السلمي ولا تدخل عسكريا في أزمة ليبيا | شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 09:25 م
صورة من مؤتمر برلين
صورة من مؤتمر برلين
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محمد حليم قنديل
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إننا ندعو كل الأطراف إلى الامتناع عن كل شيء يصعد من وتيرة الأحداث في ليبيا.

وأضاف "جوتيريش"، خلال المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر برلين حول ليبيا، أنه تم التأكيد على الالتزام الكامل للحل السلمي للأزمة الليبية ولا يوجد حل عسكري.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك 3 مسارات تم تحديدها في مؤتمر برلين وأولاهم المسار الاقتصادي، والمسار الثاني اللجنة العسكرية وهناك تسمية للخمسة أعضاء اللجنة من الجانبين من جانب حكومة الوفاق والجانب الآخر خليفة حفتر.

وأوضح جوتيريش، أن المسار الثالث هو اختيار أعضاء مجلس النواب الليبي، مضيفا أنه سيكون هناك التزام كامل لحماية المدنيين.

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