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تعليم

البحث العلمي تتيح فرصا جديدة لإنشاء حاضنات تكنولوجية.. تعرف على التفاصيل

الأحد 19/يناير/2020 - 09:17 م
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى فتح باب التقدم لانشاء حاضنات جديدة ضمن خطة البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) في كافة أنحاء الجمهورية، علما بإن اخر موعد للتقدم 20/2/2020.


واوضحت الأكاديمية عبر الموقع الرسمي لها أن الحاضنات الجديدة المزمع إنشاؤها متخصصة في "التكنولوجيات الخضراء والذكية، الزراعةوالغذاء ،النباتات الطبية والعطرية، الأجهزة الطبية والمعملية، والتراث وصناعة السياحة".



وقد أوضحت الأكاديمية أن المرحلة الاولى من برنامج انطلاق شملت انشاء 19 حاضنة تكنولوجية في مختلف انحاء البلاد وتم احتضان نحو 93 شركة ناشئة وتم تخريج 69 شركة تكنولوجية ناشئة ... لمزيد من المعلومات عن الحاضنات ودورها وإنجازاتها من خلال هذا العرض
http://www.asrt.sci.eg/ar/images/samar/INTILAC-18-1.pdf

ولمعرفة القواعد الاسترشادية و كيفية التقديم من خلال هذا الرابط
https://drive.google.com/file/d/1FqoIcJQgSnLspMQNiY-ap-YDdFrALm4N/view?usp=sharing

وللتقديم للحاضنات الجديدة ومعرفة مواعيد انتهاء التقديم من خلال هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/806-intilac-2020
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