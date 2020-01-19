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حوادث

ربة منزل تقتحم النيران لإنقاذ طفلتها من حريق شقتها بالقناطر

الأحد 19/يناير/2020 - 09:17 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
اقتحمت ربة منزل شقتها بقرية شلقان بمدينة القناطر الخيرية وتمكنت من إنقاذ طفلها 5 سنوات بعد نشوب حريق بشقتهما أثناء وجودها خارج المنزل.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بشقة بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين نشوب حريق بالشقة إثر ماس كهربائي أثناء نزول الأم تاركة نجلها عمره 5 سنوات داخل الشقة

وعندما عادت وجدت النيران مشتعلة بحجرة الأطفال فأسرعت وسط الحريق وأنقذت نجلها دون أى إصابات.

وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة دون إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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