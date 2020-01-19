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طريقة عمل خبز باجيت بالتفاح

الأحد 19/يناير/2020 - 10:46 م
طريقة عمل خبز باجيت
طريقة عمل خبز باجيت بالتفاح
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل خبز باجيت بالتفاح بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير خبز باجيت بالتفاح
عيش باجيت
زبدة
2 حبة تفاح أخضر متوسطة
1 و نصف ملعقة كبيرة قرفة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة عصير برتقال
طريقة تحضير خبز باجيت بالتفاح
* يقطع رغيف العيش شرائح ويرص في صينية ثم يدخل فرن ساخن حتى يحمر
* في طاسة على النار توضع الزبدة مع القرفة والسكر وعصير البرتقال
* تترك على النار حتى يتكرمل ثم تضاف قطع التفاح
* يوضع على العيش صوص التفاح ثم يقدم ساخن أو بارد
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