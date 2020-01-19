نقدم لكم طريقة عمل خبز باجيت بالتفاح بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير خبز باجيت بالتفاح

عيش باجيت

زبدة

2 حبة تفاح أخضر متوسطة

1 و نصف ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة عصير برتقال

طريقة تحضير خبز باجيت بالتفاح

* يقطع رغيف العيش شرائح ويرص في صينية ثم يدخل فرن ساخن حتى يحمر

* في طاسة على النار توضع الزبدة مع القرفة والسكر وعصير البرتقال

* تترك على النار حتى يتكرمل ثم تضاف قطع التفاح

* يوضع على العيش صوص التفاح ثم يقدم ساخن أو بارد