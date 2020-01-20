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اقتصاد

حفر 40 بئر بترول استكشافي جديد عبر الشركة العامة

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:01 ص
بئر بترول استكشافي
بئر بترول استكشافي
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مايكل عياد
استعرض المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول خطة العمل التي تتضمن أكثر من محور لضمان بلوغ أهداف زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطى والتشغيل الآمن وحماية البيئة وأن هذه المحاور مستمدة من برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، موضحًا أنه من المخطط الوصول بإجمالى إنتاجها إلى حوالى 106 آلاف برميل مكافئ يوميًا من حقولها المختلفة ونصيبها من إنتاج مناطق المشاركة.

وأضاف "عبدالصادق" في بيان رسمي، أن الشركة ستنفذ برنامج عمل لحفر 40 بئرًا استكشافيًا وتنمويًا جديدًا في حقولها المختلفة باستثمارات 6ر2 مليار جنيه بالإضافة الى إصلاح وإعادة تكملة 33 بئرًا آخرًا لبلوغ هذا الهدف.

كما تعتزم حفر 36 بئرًا تنمويًا وإصلاح 24 بئرًا أخرى فى إطار برنامج عمل مشترك مع عدد من الشركات الأجنبية في مناطق اتفاقيات المشاركة.

وأضاف أنها ستواصل تنفيذ خطة تطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج بالحقول باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليار جنيه خلال العام متضمنة إنشاء وإحلال خطوط نقل الإنتاج البترولى وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ شحن البترول وتطويرها وزيادة كفاءتها التشغيلية لاستيعاب الإنتاج ، كما سيتم تنفيذ برامج صيانة متكاملة للأصول والبنية الأساسية ومحطات المعالجة للحفاظ على كفاءتها وطاقتها التشغيلية ، كما أشار لاستمرار الشركة العامة فى مشروعات استرجاع غاز الشعلة.
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