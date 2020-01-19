بسبب الشيشة.. مشاجرة داخل مقهى ببرلين بين حرس السراج والزبائن

كشفت صحيفة الدولية الإلكترونية الناطقة بالعربية التي تصدر من العاصمة الفرنسية باريس، عن مشاجرة تسبب فيها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ورجاله داخل أحد المقاهي في العاصمة الألمانية برلين.





وقالت الصحيفة إن اشتباكا وقع بين حراس السراج ورجاله، وبين المتواجدين داخل مقهى ومطعم نرجيلة عربي في برلين، بسبب الإزعاج الذي تسبب فيه السراج ومن معه للزبائن المتواجدين.





وتعود الواقعة، عقب اقتحام رئيس حكومة الوفاق ووزير خارجيته محمد السيالة، ووزير الداخلية فتحي باشا آغا ومن معهم من الوفد المرافق، وحولهم ما يقرب من 50 حارسا، للمقهى، كم داسوا على بعض الطاولات في المكان، وحطموا أجهزة محمول لبعض الزبائن، بسبب محاولات توفير "شيشة" لكل هذا العدد.





وأضافت الصحيفة أن سفير حكومة السراج لدى ألمانيا، جمال علي البرق، تولى بنفسه اختيار أنواع الشيشة الخاصة لما يقرب من 50 شخصا، حيث جلسوا في زاوية بعيدة عن الأنظار داخل المقهى، وسط كردون من الحرس حولهم، لمنع إلتقاط صور لهم أثناء شرب الشيشة.





ودب التوتر في المكان عقب دهس حرس السراج بالخطأ، طاولة الزبائن خلال التدافع لحمايته، ما تسبب في اندلاع مشاجرة في المكان، قبل أن تدخل الشرطة الألمانية.



