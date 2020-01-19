أنجيلا ميركل: سحب جميع الأسلحة المرسلة من تركيا لـ الأراضي الليبية

أكدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، أن الوضع فى ليبيا يتطلب الدعم من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الحل السياسي ضرورى لوقف إطلاق النار.





وقالت المستشارة الألمانية خلال المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر برلين: " اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة، ومتفقون على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مضيفة: "يجب وقف القتال فى ليبيا فورا".





وأضافت: "الهدف من اجتماع اليوم هو تقريب وجهات النظر لإيجاد حل لـ النزاع الليبي"، لافتة إلى أن هناك من يسعى لاستخدام الوسائل العسكرية فى ليبيا.





وأكدت ميركل أنه سيتم سحب الأسلحة التى توردها تركيا إلى ليبيا، وجميع الدول وافقت على هذه القرارات.





كانت فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية انطلقت منذ قليل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور عدد من رؤساء الدول المشاركة.



