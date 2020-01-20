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اقتصاد

اليوم.. وزير التموين يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:04 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
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محمد صبيح
يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، فعاليات افتتاح المعرض الدولى العشرون لتكنولوجيا صناعة الحبوب، وذلك بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر.

ومن المقرر، أن يشارك فى المعرض شركات محلية وعربية في مجال صناعات الحبوب، والمخابز، والمكرونات، والبسكويت والأرز وغيرها من المخبوزات، وذلك في إطار المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، ومنها تطوير الشون الترابية، وتحويلها إلى شون حديثة، وتطوير منظومة الخبز والمطاحن، وإنشاء الصوامع لتخزين الحبوب، كما يعد المعرض فرصة للتعرف على أحدث التكنولوجيا الحديثة فى العالم بمجال الصوامع، لحفظ الأقماح والحبوب والمطاحن والمخابز ومضارب الأرز، وصناعة المكرونات والبسكويت وحفظ السلع الغذائية. 


وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن تعاقدها على شراء 5 آلاف طن زيت طعام خام، وفول صويا محلى، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت لطرحه على بطاقات التموين فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.
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