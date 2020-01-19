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ميركل: التزامات الأطراف المعنية بالأزمة الليبية ستكون محل مراقبة

الأحد 19/يناير/2020 - 09:32 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المشاركين في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية أكدوا التزامهم بعدم التصعيد، وهناك فرصة حقيقية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضافت ميركل خلال مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر برلين حول ليبيا، أن التزامات الأطراف المعنية ستكون محل مراقبة ومتابعة لكننا لم نتحدث عن عقوبات.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الفترة التمهيدية أثبتت تقارب المواقف الأوروبية والأنشطة التي تصب في نفس الاتجاه، خاصة بين فرنسا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية، وأيضا فيما يخص مصر والإمارات وروسيا .

وأوضحت أن الحل العسكري مرفوض لأنه سوف يزيد من معاناة الشعب، وتم الاتفاق على خطة شاملة، وجهود مبنية والجميع يتعامل بشكل مكثف ووافق علي احترام حظر الأسلحة ويجب الإشراف عليه بشكل أكبر من الماضي.

ولفتت إلى الحصول على تعهد من جميع الأطراف المشاركين ومجموعة 5+5 العسكرية بعدم تقديم أي دعم للأطراف المعادية، لوقف العمليات العسكرية والالتزام بالهدنة، معربة عن تمنياتها أن تستمر الهدنة في ليبيا حتى يمكن عقد جلسات اللجان العسكرية.
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