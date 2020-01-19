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محافظات

غدًا.. البدء في 2250 توصيلة منزلية للصرف الصحي بقفط ونقادة

الأحد 19/يناير/2020 - 10:27 م
اجتماع لمتابعة الموقف
اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال مشروع الصرف الصحي
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سوف يتم من غدًا الاثنين البدء في توصيل 2250 توصيلة منزلية للصرف الصحي بقفط ونقادة.

و من المقرر أن تقوم الشركة المنفذة للمشروع بالانتهاء من تطهير شبكات الانحدار و تسليم المشروع في نصف مارس المقبل. 

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال مشروع الصرف الصحي بقفط والبالغ تكلفته الاجمالية حوالى ١٧٠ مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ بمحافظتى قنا وسوهاج، بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمهندس جمال الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس عبد صالح مدير هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية والشركات المنفذة للمشروع. 

وأكد الداودى، بأن مشروعات المياه والصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية و إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التى تعطى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها. 

جدير بالذكر أن محافظة قنا وقعت في وقت سابق اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروع الصرف الصحي بمركزي قفط ونقادة بتكلفة تقدر بحوالي 330 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ بمحافظتي قنا وسوهاج.
غدًا.. البدء في 2250 توصيلة منزلية للصرف الصحي بقفط ونقادة
غدًا.. البدء في 2250 توصيلة منزلية للصرف الصحي بقفط ونقادة
غدًا.. البدء في 2250 توصيلة منزلية للصرف الصحي بقفط ونقادة
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