AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مذبحة في الطالبية.. تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له

الأحد 19/يناير/2020 - 09:32 م
مذبحة اسرية في الطالبية
مذبحة اسرية في الطالبية
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في تمزيق سائق لزوجته وأسرتها لرفضهم عودة ابنتهم لشقة الزوجية رفقة زوجها، واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين الأربعة.

وكشفت التحقيقات بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أن سيدة وزوجها تزوجا منذ أكثر من عام وأنجبت منذ قرابة 4 أشهر طفلا حيث توجهت قبل وضع المولود وأقامت وزوجها بشقة أسرتها رفقة والديها وشقيقها واستمر الأمر عدة أشهر بحجة مراعاة الطفل.

وأضافت التحقيقات أنه عندما طلب منها زوجها العودة لشقتهما الزوجية وترك منزل أسرتها رفضت وأسرتها لقيامه باستغلال تواجدهما بمفردهما والتعدي عليها بالضرب ما دفعه أثناء نومهم لإحضار سكين ومقص ووجه لهم جميعا عدة طعنات.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة حماه ميكانيكي سيارات 56 سنة بجرح طعني بالبطن، وحماته 42 سنة بجرح طعني بالرأس وتم نقلهما للعناية المركزة بالمستشفى وزوجة المتهم 21 سنة مصابة بجرح طعني بالصدر، وشقيقها ميكانيكي سيارات 19 سنة بجرح طعني بالرقبة.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية من ضبط الزوج وبحوزته سلاحا الجريمة "سكين" و "مقص حديدي"، وبمواجهته اعترف أمام اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبه اللواء سامح الحميلي بارتكابه الواقعة بسبب ضيقه منهم ورفضهم اصطحاب زوجته للشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمتي الشروع في قتل المجني عليهم وحيازة أسلحة بيضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة شخص فى مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة

رينا اتقتلت.. هاشتاج يكشف لغز تخلص شاب من زوجته فى الهرم وادعاء اقتحام ملثمين للشقة.. صور

عامل يطعن شقيق زوجته بكوب زجاجي مكسور في القليوبية

سجل علاقتهما الزوجية حتى لا تطلب الطلاق.. ثلاثينية تطعن زوجها بـ سكين المطبخ في الجيزة

سهرة حمراء وجثة.. كوسة يعذب طفلة زوجته حتى الموت..جرائم هزت القليوبية فى 2019

حصاد 2019 | حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة الأبرز.. جرائم العلاقات غير الشرعية والاغتصاب

ترشيحاتنا

وداعا للزحام .. ماذا تفعل القاهرة في جسر السويس والمطرية

رمزي الرميح عن مؤتمر برلين: عندما يتحدث الرئيس السيسي ينصت الجميع

أمطار ورياح.. تعرف على توقعات الأرصاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

بالصور.. سمية الخشاب ودلال عبد العزيز في عزاء ماجدة الصباحي

تركيا تسرق غاز وبترول قبرص.. أردوغان يرسل سفينة تنقيب جديدة في شرق المتوسط

أنجيلا ميركل: سحب جميع الأسلحة المرسلة من تركيا لـ الأراضي الليبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جاكت أسود وورد أحمر.. مي سليم بإطلالة كلاسيكية تبهر جمهورها

معطر الجو وطلاء الأظافر.. 4 عادات نفعلها يوميا تسبب سرطان الثدي

7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟