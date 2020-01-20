AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غدا.. اكتمال الاستعدادات لإطلاق منتدى الرياض الاقتصادي

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:01 ص
السعودية
السعودية
Advertisements
وكالات
تنطلق مساء غدا الثلاثاء الموافق 21 يناير الدورة التاسعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسط اهتمام كبير من الأوساط الاقتصادية وقطاعات الأعمال.

ويسعى المنتدى ضمن أهدافه الرئيسة لدراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها، مع الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها، فيما يقدم اقتراحات وحلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر أن المنتدى سيعلن خلال فعاليات دورته التاسعة عن توصيات غاية في الأهمية تشمل تشخيصا دقيقا وحلولا تطويرية محكمة لخمس من القضايا الوطنية والاقتصادية المؤثرة التي تستهدف دعم توجهات الدولة في تحقيق رؤية 2030، وهي الإصلاحات المالية العامة، والقطاع غير الربحي، ووظائف المستقبل، والمشاكل البيئية، والهجرة العكسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تحتفي برواد الأعمال.. انطلاق مؤتمر مسك في نسخته الرابعة

السفير حجازي: منتدى أسوان المحفل الأول من نوعه في أفريقيا لربط قضايا السلام والتنمية

دبوماسى: منتدى أسوان يبحث حلولا لقضايا أفريقيا ومواجهة الإرهاب

مصر.. منتدى شباب العالم ملتقى الحضارات

برعاية الملك سلمان.. السعودية تطلق فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي.. تفاصيل

اكتمال الاستعدادات لإطلاق منتدى الرياض الاقتصادي.. الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

أحمد موسى: نظرات أردوغان لـ السيسي فى مؤتمر برلين كلها غل وحقد

حارق الدهون ومصدر طاقة.. طريقة عمل الهوت سيدر أحلى من الكافيهات

هاني حتحوت يكشف تفاصيل رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. فيديو

رد فعل محمد صلاح بعد طلب مذيع سكاي سبورت منح جائزة رجل المباراة لهندرسون

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

الأمن العام: تحرير رجل مختطف من المنوفية بعد وضعه فى مزرعة بالتل الكبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل

حارق الدهون ومصدر طاقة.. طريقة عمل الهوت سيدر أحلى من الكافيهات