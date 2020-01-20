غدا.. اكتمال الاستعدادات لإطلاق منتدى الرياض الاقتصادي

تنطلق مساء غدا الثلاثاء الموافق 21 يناير الدورة التاسعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسط اهتمام كبير من الأوساط الاقتصادية وقطاعات الأعمال.





ويسعى المنتدى ضمن أهدافه الرئيسة لدراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها، مع الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها، فيما يقدم اقتراحات وحلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.



