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بين الناس

سيارتي قديمة.. محمد يستغيث لإعادة إضافته ووالدته لبطاقة التموين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد حسين إبراهيم حسن، من سكان شارع ابن رباح فى الحضرة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه من بطاقة الأسرة هو ووالدته بسبب امتلاكهما سيارة وهو غير صحيح، مما حرمهما من التموين والحصول على الدعم التموينى. 

ويقول فى رسالته: تم إلغاء التموين من بطاقة التموين رقم102005012976 وبطاقة قومية رقم 23311020200777 ، وتم حذفى أنا ووالدتى بحجة وجود أكثر من سيارة موديل، وللأسف والدتى لا تملك سيارة نهائى طول حياتها. 

وأضاف: أما بالنسبة لى لدى سيارة موديل قديم 1998 وتوجهت للمرور وأحضرت ما يفيد أن والدتى لا تملك أى سيارة وكذلك أحضرت من المرور بتملكى سيارتين موديل 1998 وأحضرت عقد بيع سيارة منهما منذ عام وأكثر وكل هذه المستندات تم تسليمها لمكتب تموين كليوباترا فى شهر نوفمبر 2019 الماضى وحتى اليوم لم يتم إرجاعنا لأخذ حقنا فى التموين.

وللتواصل مع الشاكى : 01005208881 .

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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