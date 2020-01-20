ارتفاع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على السعودية خلال 2019

قالت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها اليوم نقلا عن أرقام لمؤسسة النقد العربي السعودي إن الاستثمارات الخارجية المباشرة إلي السعودية ارتفعت إلى 3.50 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام.





وقالت الهيئة العامة للاستثمار، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية، إنه تم في المجمل إنشاء 1130 شركة أجنبية في 2019 بزيادة 54 في المئة عن عام 2018، وأضافت أن هذه أكبر زيادة منذ عشر سنوات.



