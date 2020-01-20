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اقتصاد

ارتفاع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على السعودية خلال 2019

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:02 ص
السعودية
السعودية
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وكالات
قالت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها اليوم نقلا عن أرقام لمؤسسة النقد العربي السعودي إن الاستثمارات الخارجية المباشرة إلي السعودية ارتفعت إلى 3.50 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية، إنه تم في المجمل إنشاء 1130 شركة أجنبية في 2019 بزيادة 54 في المئة عن عام 2018، وأضافت أن هذه أكبر زيادة منذ عشر سنوات.

وجعلت الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية أحد أركان خطتها ”رؤية 2030“ لتنويع مصادر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بحيث لا يعتمد فقط على العائدات النفطية.
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