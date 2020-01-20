أيمن يناشد وزارة الصحة نقل والده إلى مستشفى متخصصة بالأورام فى بنى سويف..صور

أستغاث المواطن أيمن عبد الحميد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة، لنقل والده إلى أحدى المستشفيات المتخصصة فى بنى سويف، حيث إن والده عبد الحميد عبد الرحيم محمد فرج يعانى من ورم فوق الكلى، ومشاكل أخرى بالعظام .



ويقول فى رسالته : قمنا بعمل تحاليل وآشعة رنين أكدت الإصابة، ولذلك نطلب نقله إلى مستشفى متخصصه فى الأورام لعلاج حالته التى تزداد سوء كل يوم



وأضاف :مرض والدى يزداد ونرجو الاهتمام بحالته والنظر الينا بعين الرافة



للتواصل مع الحالة : 01128167741



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