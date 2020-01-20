أرملة لأهل الخير: ساعدوني في تعليم ابنتي

ناشدت المواطنة إنجي رفعت ، من سكان منطقة ميت عقبة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير لأصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدتى على مصاريف تعليم أبنتى



وتقول فى رسالتها : جوزى متوفى منذ سنوات وترك لى طفلة وأنا العائل الوحيد لها، لأنه لم يترك لنا أى شيء نعيش منه لأنه كان أرزقيا على باب الله، وأنا وبنتى عايشين على مساعدة الجيران، ولكن مصاريف دراستها ترهقني .



وأضافت: أعيش في غرفة بالإيجار ولا تحتوى إلا على حمام مشترك لكل من يسكن بالمنزل ولا يوجد لدينا أى دخل أو معاش يساندنا، وكل ما أتمناه هو أن تحصل ابنتى على شهادة دراسية تساعدها في حياتها، ونفسى شخص يساعدنى على مصاريف تعليمها وثمن المجموعات المدرسية .



للتواصل مع الحالة: ٠١١١٢٦٠٢٠٦٧



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