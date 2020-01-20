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بين الناس

تحصد أرواحنا.. أهالي قوص بقنا يستغيثون من جرارات القصب

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب أهالي مركز قوص بمحافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسرعة التدخل لحل مشكلة جرارات القصب، التى تهدد أرواح المواطنين.

وقال اسلام العويضى فى رسالته : إن هذه الجرارات معظمها قديم ومتهالك ولا تخضع لأبسط معايير الأمن والسلامة، ويقودها شباب أو صبية صغار لا يحملون رخصة قيادة، ما يعرض حياة الأهالى للخطر، وكانت آخر الحوادث حينما صدم جرار طفلا صغيرا ليودي بحياته.

وأضاف: هذه الجرارات تنقلب مقطوراتها على المواطنين، حيث إن بعض السائقين يقطرون خلفهم مقطورة أو اثنتين وأحيانا ثلاثة، وبعضهم يتسابق بالجرارات في المناطق السكنية.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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