الإرهابي محمود فتحي يروج للكومبارس محمد علي| شاهد

عرضت الإعلامية أماني الخياط خلال تقديمها برنامج «الكبسولة» مقطع فيديو للإرهابي الهارب محمود فتحي يروج للكومبارس محمد علي.



ودعا الهارب محمود فتحي خلال الفيديو الشباب في محاولة فاشلة منه لاتخاذ محمد علي قدوة للخروج ضد الدولة المصرية وممارسة ما فعله محمد على.



كشفت الإعلامية أماني الخياط، المرشد الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية ودوره والحركات الإرهابية التي شكلها.



وقالت الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن محمود فتحي هو شاب سلفي تميل أفكاره للسلفية الجهادية، وهو عضو في التيار الذي كان يقوده حازم صلاح أبو إسماعيل واختاره شباب الإخوان وأطلق عليه "المرشد الجديد".



وأضافت أن محمود فتحي يقود شباب الإخوان والحراك المسلح ضد الدولة المصرية، والحراك الثوري وبعض التنظيمات المسلحة.



وأوضحت أماني الخياط أن محمود فتحي قام بتأسيس 5 حركات ارهابية، وهذا الشاب تسبب في قلق داخل التنظيم، لافتة إلى أنه الابن المدلل لخيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل.



وأشارت الخياط إلى أن محمود فتحي المطلوب منه الآن ضرب الدولة المصرية من خلال الـ 5 حركات وهي حسم ، والمقاومة الشعبية، والعقاب الثوري وكتيبة الإعدام، وثوار بني سويف، ومن خلالها يتم استهداف مؤسسات الدولة المصرية.