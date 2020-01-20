برعاية وزارتي الرياضة والسياحة: استعدادات مكثفة لـ نصف ماراثون الأهرامات

تستعد شركة Tri Factory للإعلان عن تفاصيل " نصف ماراثون الاهرامات " والذي سيتم يوم 22 فبراير 2020 تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار لدعم وتنشيط السياحة المصرية والترويج لأهم المعالم السياحية المصرية مثل أهرامات الجيزة، والذي سيشارك فيه نحو 5 آلاف متسابق من مختلف دول العالم.



وستعقد الشركة مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء المقبل للإعلان عن تفاصيل الماراثون بحضور ممثلين من الوزارتين وعدد من الشخصيات العامة.



جدير بالذكر أنه شارك بالماراثون العام الماضي 4000 متسابق من 75 دولة وحضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.