AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برعاية وزارتي الرياضة والسياحة: استعدادات مكثفة لـ نصف ماراثون الأهرامات

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
Advertisements
نورعادل
تستعد شركة Tri Factory للإعلان عن تفاصيل " نصف ماراثون الاهرامات " والذي سيتم يوم 22 فبراير 2020 تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار لدعم وتنشيط السياحة المصرية والترويج لأهم المعالم السياحية المصرية مثل أهرامات الجيزة، والذي سيشارك فيه نحو 5 آلاف متسابق من مختلف دول العالم.

وستعقد الشركة مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء المقبل للإعلان عن تفاصيل الماراثون بحضور ممثلين من الوزارتين وعدد من الشخصيات العامة.

جدير بالذكر أنه شارك بالماراثون العام الماضي 4000 متسابق من 75 دولة وحضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 100 متسابق.. انطلاق ماراثون 57357 من شرم الشيخ لأول مرة

وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات ماراثون زايد الخيري

شاهد .. وزيرة السياحة البلغارية في جولة لـ الأهرامات ومجمع الأديان

وزير الرياضة يعلن تفاصيل ماراثون زايد.. الثلاثاء

العناني والمشاط يبحثان تعاون السياحة والآثار والتعاون الدولي.. صور

مساعد وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لماراثون زايد الخيري السويس

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد

وفاة الداعية طه الحاج علي عن عمر 99 عاما

مذبحة في الطالبية.. تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له

مشاجرة عنيفة بين 3 زبائن وعمال مطعم لطلبهم الأكل بالمجان .. فيديو

السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع

حارق الدهون ومصدر طاقة.. طريقة عمل الهوت سيدر أحلى من الكافيهات

AdvertisementS

هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد

حكم دولي يعلق على هدف الأهلي الأول في المقاولون وطرد رامي ربيعة ..فيديو

كواليس خناقة كهربا وفتحي.. وليد سليمان يتدخل لحل الأزمة ..فيديو

اخبار الرياضة | خناقة كهربا وأحمد فتحي.. صالح جمعة خارج الأهلي.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض ينهي الجدل حول التعاقد مع وليد أزارو.. وجنش خارج قائمة مباراة السوبر أمام الترجي

رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. شاهد رد سيد عبد الحفيظ

مديونية الزمالك.. ما لا تعرفه عن سبب رفض اتحاد الكرة قيد كاسونجو

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

هاني حتحوت يكشف تفاصيل رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. فيديو

رد فعل محمد صلاح بعد طلب مذيع سكاي سبورت منح جائزة رجل المباراة لهندرسون

أخطاء قاتلة.. عماد النحاس: الحكم ساعد الأهلي في الفوز على المقاولون

الأهلي والمقاولون | لحظة انفعال عماد النحاس على حكم المباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل

حارق الدهون ومصدر طاقة.. طريقة عمل الهوت سيدر أحلى من الكافيهات