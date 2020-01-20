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توك شو

مؤسس شركة لهندسة الطاقة النظيفة: نسعى إلى التسويق والاستثمار في أفريقيا.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:17 ص
توني تيو
توني تيو
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إبراهيم القادري
قال توني تيو مؤسس شركة renewables لهندسة الطاقة النظيفة ،:إن شركتنا تسعى إلى التسويق والاستثمار ونساعد المطورين الاستثمارية في افريقيا كما ان من المهم أن نتحدث عن الطاقة المتجددة داخل إفريقيا وهذا ما نقوم بفعله .

وأضاف" توني تيو" خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"المذاع علي قناه "الحياه"، أن بدايتنا كانت في عام 2015 وهذا في الجانب الاستشاري منذ 4 أعوام ومن خلال هذا انشائنا منصة كما أننا بدأنا التسجيل في المملكة المتحدة .

وأوضح" توني تيو" أن شركتنا تعمل في أفريقيا وكان أول اتصال لي في بوتسوانا كما انني عملت في الكثير من المشروعات.

وتابع" توني تيو" أن شركتنا تتطلع للعمل في غانا ونيجيريا كما ان هناك الكثير من الاشخاص يريدون الاستثمار ولكن اين المشروعات الجيدة كما اننا نعمل مع المستثمرين ومع مطورين الاستثماريين حتي تستطيع ايصالهم الى المشروع الصحيح .

واستكمل" توني تيو"أننا نفضل العمل مع القطاع الخاص لأن القطاع الخاص صغير نسبيا .
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