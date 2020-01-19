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محافظات

شتاء دافئ.. مستقبل وطن يوفر 200 بطانية لأهالي البرج في كفر الشيخ

الأحد 19/يناير/2020 - 10:43 م
مستقبل وطن يوفر 200
مستقبل وطن يوفر 200 بطانية لأهالي البرج في كفر الشيخ
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محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فعالية لتسليم 200 بطانية لأهالينا بمدينة برج البرلس ضمن مبادرة شتاء دافئ.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، فى إطار مبادرة حياة كريمة التى يساندها الحزب فى جميع المحافظات.

وقال نور الجزايرلى أمين الحزب بمدينة برج البرلس، إن الحزب استطاع توفير 200 بطانية تم تسليمها لأهالينا ضمن مبادرة دفءالشتاء وسط حالة من البهجة والسرور.

جاء ذلك بحضور أمين الحزب بمدينة البرلس ومجدى عامر أمين التنظيم وعدد من قيادات الحزب بالمدينة . 

ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للمشاركة المجتمعية ومساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم.
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