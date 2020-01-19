أماني الخياط تكشف أكاذيب مستشار أردوغان وعلاقته بـ الهارب محمود فتحي

وصفت الإعلامية أماني الخياط مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي بـ «الكاذب»، مؤكدة أن ياسين أقطاي هو اللسان العربي للرئيس التركي أردوغان الذي يخاطب من خلاله العرب والمسلمين.



وأكدت أماني الخياط برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن ياسين أقطاي قال في إحدى القنوات التابعة للجماعة الإرهابية أن الهاربين إلى تركيا لم يشاركوا في أي عمل ضد القانون.



وأوضحت أماني الخياط أن إعلام الإخوان يتحدث بسذاجة وكأن الجميع بلا عقل، مشيرا إلى أن تركيا والجماعة الإرهابية لا يستطيعون الاعتراف بعد فضحهم وكشف أوراقهم.



وكشفت أماني الخياط عن علاقة مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي بالهارب محمود فتحي، مضيفة أن محمود فتحي رمى نفسه في أحضان مستشار أردوغان وقدم نفسه كأصغر رئيس حزب.



وأشارت إلى أن تركيا زيفت كل شيء واحتضنت الكيانات الإرهابية وتدافع عن الكذب، مؤكدة أن أردوغان خليفة الارهاب وبعيد كل البعد عن الدين الإسلامي وأفعاله تتنافى مع الشريعة.

