خبير يكشف إيجابيات قمة برلين حول القضية الليبية | شاهد

أكد عبد الستار حتيتة، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، أن الدبلوماسية الليبية تمكنت من لعب دور كبير لتحجيم التدخلات التركية في ليبيا.



وأضاف حتيتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «قمة برلين تحدثت بوضوح عن دور تركيا في تسليح الميليشيات في ليبيا»، مشيرا إلى أن اعتراف الدول المشاركة في برلين بالجيش الوطني الليبي ومجلس النواب في مواجهة الإرهاب من أهم مميزات القمة.



وتابع «اللوبي التركي القطري لعب دورا مشوها الفترة الماضية في تضليل الرأي العام الدولي حول الأوضاع في ليبيا»، مردفا «ظهر بوضوح اليوم في قمة برلين فضيحة حكومة الوفاق».



وتوقع حتيتة استمرار أردوغان في إثارة الفوضى بليبيا إذا لم تكن هناك مواجهة دولية حاسمة.