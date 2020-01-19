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فن

الجمال كله.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة جذابة على انستجرام

الأحد 19/يناير/2020 - 10:54 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابة بإرتدائها تي شيرت كت ابيض مع بنطلون باللون الازرق واعتمدت علي ابراز انوثتها بوضع ميكب خفيف علي وجهها واسدال شعرها الطويل للخلف.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وعلق عدد من متابعيها قائلا: "قمرررر" و " ملكة جمال" و " ربنا يحميكي" و " الجمال كله فيكي ماشاء الله".

كان آخر أعمال هنا الزاهد الاشتراك مع احمد فهمي مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
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