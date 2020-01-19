تزامنًا مع احتفالات عيد الغطاس.. محافظ المنيا يتابع تأمين الكنائس

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم، عددًا من الكنائس والمطرانيات، للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين احتفالات عيد الغطاس.



رافق المحافظ اللواء محمود خليل ، مدير أمن المنيا، وعدد من القيادات الأمنية، حيث هنأ المحافظ ابناء المنيا بعيد الغطاس، معربًا عن أمنياته بأن ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وشدد على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية على جميع دور العبادة.



أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين، وفرض السيطرة الأمنية داخل المحافظة، ووجه رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد والاهتمام بمستوى النظافة ومراجعة الإنارة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع الرئيسية.



أكد المحافظ، علي ضرورة تحمل الجميع مسئولياته تجاه أعمال من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة، مع التعاون والدعم المستمر من الكنيسة لافتا ان الأعياد فرصه طيبه لنشر السلام والمحبة بين جميع المواطنين.