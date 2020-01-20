تقرير يكشف انتهاكات النظام القطري ضد المهندس المصري علي سالم.. شاهد

أعدت مؤسسة ماعت تقريرا جديدا بالفيديو ، يكشف عن جرائم النظام القطري، ضد المهندس المصرى على سالم.



وجاء ذلك كاستمرار لحالة التنكيل والتعسف التي يتعرض لها المصرى المعتقل في سجون الدوحة، في ظل تهم ملفقة له تحت مزاعم التجسس، والذى كان يعمل فى قنوات بي إن سبورت.



وكشف التقرير بالأدلة والوثائق العديد من الشهادات التي تكشف عن حالة الانتهاكات التى يتعرض له المعتقل المصرى في سجون قطر، حيث يشن النظام القطرى انتهاكات وتعنتا من المسئولين في قطر للتنكيل به، إضافة إلى حالة القمع التي يتعرض لها على مدار الفترة الماضية.



ومن جهة أخرى يماطل النظام بقطر فى إرسال تأشيرة السفر إلى هيئة الدفاع عن المهندس المصرى، ووصل الأمر إلى عدم حضور محاميه للدفاع عنه، إضافة إلى ما يتعرض له داخل السجن دون أي زيارات.

