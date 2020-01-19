حسين هريدي: الطرفان المتحاربان في ليبيا ليس لديهما القدرة على الحسم العسكري.. فيديو

قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر برلين جرى تنظيمه بالتعاون ما بين الأمم المتحدة والحكومة الألمانية حيث بدأ الطرفان التنسيق بشأنه في شهر أغسطس الماضى بعد أن شهدت ليبيا تصعيدا عسكريا خطيرا.





وأضاف "حسين هريدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc" المذاع علي قناه "dmc"، أن الطرفين المتحاربين في ليبيا ليس لديهم القدرة على حسم المعارك العسكرية وهذا المؤتمر جاء في توقيت مناسب حتى يحول دون تصعيد الموقف في ليبيا بعد التدخل التركي لصالح أحد الطرفين الليبيين.





وأوضح "حسين هريدى" أن مؤتمر برلين يعكس إجماع دولي على ضرورة دفع الفرقاء الليبيين للموافقة على الهدنة ووقف اطلاق النار الدائم ثم الانتقال إلى مرحلة الحل السياسي.





وأشار "حسين هريدى" إلى أن هناك اتفاق بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في المؤتمر اليوم علي 3 مسارات الأول يتعلق بالأمور الاقتصادية والمالية والثاني يتعلق بكل المسائل التي لها طبيعة عسكرية وأمنية والثالث يتعلق بالحل السياسي.



