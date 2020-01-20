أفضل هواتف ذكية فى السيلفى لعام 2020.. صور

مع بداية عام 2020 ظهرت هواتف ذكية ذات كاميرات مميزة إلا أن هواتف العام الماضى كانت أفضل للعديد من الأسباب،
و قرر موقع جى إس إم آرينا التقنى تقديم مقارنة لأشهر 6 هواتف ذكية، وقائمة بأفضل هواتف فى صور السيلفى للعام الحالى.
وشملت القائمة هواتف :
1- Pixel 4 XL
2- OnePlus 7 Pro
3- Mate 30 Pro
4- Galaxy Note10+
5- iPhone 11 Pro Max
6- Zenfone 6
وبعد خضوع الهواتف الستة لإختبارات فى غاية الصعوبة، جاء كلًا من Galaxy Note10+ و iPhone 11 Pro Max على القمة، حيث كانت النقاط متساوية.
أما تحفة هواوى Mate 30 Pro فاقتنص الترتيب الثالث ، وجاء فى المركز التالى قاتل الـ Flagship هاتف OnePlus 7 Pro.
وفى المركز قبل الأخير جاء Pixel 4 XL، بينما حل Zenfone 6 فى المرتبة الأخيرة إلا أنه قدم صورًا رائعة.
و قرر موقع جى إس إم آرينا التقنى تقديم مقارنة لأشهر 6 هواتف ذكية، وقائمة بأفضل هواتف فى صور السيلفى للعام الحالى.
وشملت القائمة هواتف :
1- Pixel 4 XL
2- OnePlus 7 Pro
3- Mate 30 Pro
4- Galaxy Note10+
5- iPhone 11 Pro Max
6- Zenfone 6
وبعد خضوع الهواتف الستة لإختبارات فى غاية الصعوبة، جاء كلًا من Galaxy Note10+ و iPhone 11 Pro Max على القمة، حيث كانت النقاط متساوية.
أما تحفة هواوى Mate 30 Pro فاقتنص الترتيب الثالث ، وجاء فى المركز التالى قاتل الـ Flagship هاتف OnePlus 7 Pro.
وفى المركز قبل الأخير جاء Pixel 4 XL، بينما حل Zenfone 6 فى المرتبة الأخيرة إلا أنه قدم صورًا رائعة.