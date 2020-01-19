AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهما أمام المقاولون قبل مواجهة النجم الساحلي

الأحد 19/يناير/2020 - 10:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره المقاولون العرب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأوضح أن الجهاز الفني كان يتوقع قوة المباراة، نظرًا لأنها جمعت بين المتصدر وصاحب المركز الثاني، إلى جانب امتلاك المنافس عناصر مميزة في كل المراكز.

وأضاف أن هدف حسين الشحات منح الأهلي أفضلية كبيرة، وأن جونيور أجايي كان قريبًا من التسجيل أكثر من مرة، بينما جاء طرد رامي ربيعة ليزيد من صعوبة اللقاء.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن التلاحم والعزيمة في الأوقات الصعبة كانا سببًا في تحقيق هذا الفوز المهم، الذي يمنح الأهلي دفعة قوية قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن هناك فرصة لالتقاط الأنفاس وحصول اللاعبين على قسط من الراحة، قبل المواجهة الإفريقية المرتقبة بين الفريقين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف عن موقفه من تأجيل مواجهة النجم الساحلي في أبطال أفريقيا

لا إخطار بتعديل الموعد.. الأهلي: مباراة النجم الساحلي في توقيتها

عبدالحفيظ يدعم لاعبي المنتخب الأولمبي.. ومدرب الأهلي يطمئن على أجايي

فايلر كلمة السر.. لماذا لم يسافر سيد عبدالحفيظ لتونس قبل الفريق؟

سيد عبد الحفيظ يكشف عن استعدادات الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

الاهلي يكتفي بهدفين فى شباك بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أحمد موسى: نظرات أردوغان لـ السيسي فى مؤتمر برلين كلها غل وحقد

سر الرغوة.. عمل النسكافية والكابتشينو بالفوم بطريقة الكافيهات

ترتيب جدول الدوري المصري.. الأهلي يتربع على القمة والزمالك ثالثا

تلقى هزيمة نكراء.. أحمد موسى يكشف سبب مغادرة أردوغان لـ قمة برلين قبل انتهائها.. فيديو

شاهد| السيسى يتجاهل أردوغان في مؤتمر برلين حول ليبيا

مذبحة في الطالبية.. تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تعلن الدعم الكامل لـ قبرص.. ماذا دار بين الملك سلمان والوزير كريستوديليدوس

بنتلي تكشف إصدار مولسان 6.75 الجديد.. صور

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث