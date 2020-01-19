سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهما أمام المقاولون قبل مواجهة النجم الساحلي

عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره المقاولون العرب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأوضح أن الجهاز الفني كان يتوقع قوة المباراة، نظرًا لأنها جمعت بين المتصدر وصاحب المركز الثاني، إلى جانب امتلاك المنافس عناصر مميزة في كل المراكز.



وأضاف أن هدف حسين الشحات منح الأهلي أفضلية كبيرة، وأن جونيور أجايي كان قريبًا من التسجيل أكثر من مرة، بينما جاء طرد رامي ربيعة ليزيد من صعوبة اللقاء.



وأشار عبدالحفيظ إلى أن التلاحم والعزيمة في الأوقات الصعبة كانا سببًا في تحقيق هذا الفوز المهم، الذي يمنح الأهلي دفعة قوية قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن هناك فرصة لالتقاط الأنفاس وحصول اللاعبين على قسط من الراحة، قبل المواجهة الإفريقية المرتقبة بين الفريقين.