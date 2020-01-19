تكريم مدير مطار شرم الشيخ لبلوغه سن التقاعد

كرم اليوم الأحد، الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولى لبلوغه السن القانوني للتقاعد.





ووجه محجوب الشكر للطيار الشورى الذى لقبه برجل المهام الصعبة لما كان له من إسهامات وإنجازات منذ التحاقه للعمل بوزارة الطيران المدنى، وتوليه رئاسة مطارات عديدة منها برج العرب، الغردقة وأخيرا مطار شرم الشيخ وشهد مطار الغردقة الدولي أثناء توليه إدارته العديد من الانجازات الكبيرة إضافة لتصنيف مطار شرم الشيخ في قائمة أفضل المطارات بالعالم رغم الظروف والتحديات فى ذلك الوقت.



