AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تكريم مدير مطار شرم الشيخ لبلوغه سن التقاعد

الأحد 19/يناير/2020 - 10:55 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
كرم اليوم الأحد، الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولى لبلوغه السن القانوني للتقاعد.

ووجه محجوب الشكر للطيار الشورى الذى لقبه برجل المهام الصعبة لما كان له من إسهامات وإنجازات منذ التحاقه للعمل بوزارة الطيران المدنى، وتوليه رئاسة مطارات عديدة منها برج العرب، الغردقة وأخيرا مطار شرم الشيخ وشهد مطار الغردقة الدولي أثناء توليه إدارته العديد من الانجازات الكبيرة إضافة لتصنيف مطار شرم الشيخ في قائمة أفضل المطارات بالعالم رغم الظروف والتحديات فى ذلك الوقت.

وأشادت جميع الأجهزة الأمنية والرقابية بكفاءته ونزاهته متمنيًا له التوفيق فى الفترة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية

لهذه الأسباب.. مطار شرم الشيخ يحصد لقب أسرع معدل نمو في أفريقيا 2019.. والغردقة يتصدر المركز الثالث نموا في أعداد الركاب

قبل انطلاق منتدى شباب العالم.. وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ

وزير الطيران ونائبه يتفقدان سير العمل في مطار شرم الشيخ الدولي.. صور

مطار مرسى علم يكرم مدير عام السلامة والمطابقة لبلوغه سن التقاعد

إحالة قائد الطيران بالجيش العراقي للتقاعد وتكليف اللواء سمري زكي

ترشيحاتنا

7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟

كيفية الغسل من الحيض والجنابة للنساء .. 10 خطوات عند الاستحمام

آفة منتشرة بين الناس من علامات الساعة.. والإفتاء: من كبائر الذنوب

وزير الخارجية الإماراتي يعلق على مخرجات قمة برلين بشأن ليبيا

«حرية شخصية».. مستشار أردوغان يبيح الخمر والدعارة ..فيديو

شاهد | قادة العالم ينصتون للرئيس السيسي خلال مؤتمر برلين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تعلن الدعم الكامل لـ قبرص.. ماذا دار بين الملك سلمان والوزير كريستوديليدوس

بنتلي تكشف إصدار مولسان 6.75 الجديد.. صور

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث