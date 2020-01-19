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رزق الهبل علي المجانين.. أماني الخياط توجه رسالة لـ محمد علي والإخوان ..فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 10:58 م
الإعلامية أماني الخياط
الإعلامية أماني الخياط
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الإعلامي أماني الخياط، إن الهارب محمد علي وأعضاء الجماعة الإرهابية شخصيات انتهازية بامتياز ولا أحد يستطيع منهم هز شعرة في الدولة المصرية وهم مجموعة «مغفلة» لا أكثر.

وأضافت أماني الخياط برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن جماعة الإخوان لها محاولات يائسة تؤكد وجودهم في الشارع، وهم لا يستطيعون التعامل مع أي شخص.

وتابعت: «الناس اللي معاها فلوس ده رزق»، مضيفة: «رزق الهبل علي المجانين، وهذه الشخصيات انتهازية مثل محمود فتحي تلميذ حازم أبو اسماعيل» .

وأوضحت أن الإخوان بالتعاون مع محمد على يجهزون خطة هذا الشهر، وهذه الخطة تتبنى التحريض على كتابة شعارات مسيئة علي جدران مؤسسات الدولة وبث فيديوهات ملفقة، وهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن مواجهة الجماعة الإرهابية مسئولية مشتركة ، مؤكدة أن البرنامج يقف في المواجهة وإطلاق قذائف حقيقية ضد قوى الشر والإرهاب، ليكونوا الضوء في المقدمة.
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