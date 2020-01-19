اخبار النادي الأهلي.. موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام النجم الساحلي.. تصدر الدوري.. ثنائية في المقاولون

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاحد 18 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
- صراع القمة.. الأهلي يكتفي بهدفين نظيفين في شباك المقاولون بـ مباراة مثيرة
شهدت أحداث مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز منافسة قوية بين الفريقين، وجاءت أحداث الشوط الثاني مشحونة بالعديد من الأحداث المثيرة.
- ترتيب جدول الدوري المصري.. الأهلي يتربع على القمة والزمالك ثالثا
واصل النادي الأهلي تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد الفوز على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة في اللقاء الذي أقيم خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
- طبيب الأهلي يكشف موقف رمضان صبحي من مواجهة النجم الساحلي
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، مستمر في برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب لحاقه بمباراة النجم الساحلي المقبلة.
- أحسن لك أمشي .. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع وليد أزارو فى الأهلي
أكد الإعلامى كريم خطاب أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بشكل نهائي.
- صراع القمة.. الأهلي يكتفي بهدفين نظيفين في شباك المقاولون بـ مباراة مثيرة
شهدت أحداث مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز منافسة قوية بين الفريقين، وجاءت أحداث الشوط الثاني مشحونة بالعديد من الأحداث المثيرة.
- ترتيب جدول الدوري المصري.. الأهلي يتربع على القمة والزمالك ثالثا
واصل النادي الأهلي تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد الفوز على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة في اللقاء الذي أقيم خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
- طبيب الأهلي يكشف موقف رمضان صبحي من مواجهة النجم الساحلي
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، مستمر في برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب لحاقه بمباراة النجم الساحلي المقبلة.
- أحسن لك أمشي .. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع وليد أزارو فى الأهلي
أكد الإعلامى كريم خطاب أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بشكل نهائي.