مستقبل وطن ينظم زيارة الأولى من نوعها للعاصمة الإدارية الجديدة

نظمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة نجلاء فريد، اليوم الأحد، زيارة ميدانية هي الأولى من نوعها لحزب سياسي مصري للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، بتنظيم سلسلة من الزيارات والجولات الميدانية للمشروعات القومية الجديدة.



وضم وفد حزب مستقبل وطن، الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب وزعيم ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، الدكتورة نجلاء فريد، أمينة العلاقات العامة، النائب فخري طايل، أمين شؤون المجالس المحلية بالحزب، فضلا عن عددا من قيادات وأعضاء الحزب ممثلين عن كافة الأمانات المركزية، حيث كان في استقبال الوفد اللواء أحمد ذكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والعميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي بإسم العاصمة الإدارية الجديدة.



وأشاد وفد حزب مستقبل وطن، بالعاصمة الإدارية الجديدة هذا الصرح المعماري العظيم، الذي سينقل مصر نقلة حضارية وتاريخية على كافة المستويات، مؤكدا على أن ما تحقق على أرض الواقع في هذا المشروع إعجاز مصري غير مسبوق.



وقام الوفد على هامش الزيارة بعدة جولات ميدانية للمشروعات التنموية الوطنية، والصروح المعمارية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تم الانتهاء من تشييدها وإنجازها، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون قاطرة التنمية الحقيقية في مصر خلال المرحلة الحالية والمقبلة.



ومن جانبه وجه الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر للواء أحمد ذكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن "حزب مستقبل وطن بكافة قياداته وأعضائه على مستوى الجمهورية، يسجل للقيادة السياسية كل الحب والاحترام خاصة وأن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن، فتحت للمصرين كل الأمل بتلك تلك الإنجازات العظيمة، وعلى جموع المصريين الوطنيين أن يشعروا بالفخر أن العاصمة الإدارية شركة وطنية مصرية".



ومن جانبه، عبر اللواء أحمد ذكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن سعادته بزيارة وفد حزب مستقبل وطن، موجها الشكر لقيادات الحزب على مبادرتهم الوطنية بزيارة المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية.



وقال العميد خالد الحسينى، أن حزب مستقبل وطن يعتبر أول حزب سياسي مصري يقوم بزيارة للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة أنه تم الانتهاء من 70 بالمائة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، يتم تنفيذها على مساحة 40 ألف فدان يحتوي على الحي الحكومي بمساحة 650 فدان.



ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم "النهر الأخضر" والذي يعتبر الرئة للعاملين، لأنه عبارة عن مساحة كبيرة من الأراضي الخضراء، كما يضم منطقة الأعمال المركزية، والتي يوجد بداخلها 20 برجا سكنيا من بينها البرج الأكثر ارتفاعا في أفريقيا بارتفاع 386 مترا.



وخلال الزيارة، تم عرض فيلم تسجيلي عن الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها، فضلا عن استعراض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ بدايته.



وفي نهاية الزيارة، قدم وفد مستقبل وطن درع الحزب، للواء أحمد ذكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تقديرا من الحزب لمجهوداته الواضحة في إنهاء المشروعات القومية بالعاصمة الجديدة في المواعيد المحددة.



ويأتي ذلك بهدف تعريف قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمشروعات القومية، لمشاهدة حجم الانجازات القائمة بالفعل، وذلك في إطار تعزيز معركة الوعي، ونقل المعرفة وتوضيح الحقائق للجميع، استمرارا للسياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة مؤسسات الدولة المصرية.