عجوز تناشد أصحاب القلوب الرحيمة .. نفسي أعيش باقي أيامي متبهدلش

ناشدت نعمة محمود، البالغة من العمر72 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدتها بمبلغ شهري يساعدها على التقوت والمعيشة .



وتقول فى رسالتها : كبرت في السن ومفيش حد بيسأل عليّ بعد وفاة زوجي، وماعنديش حد يعولني، ومش قادرة أشتغل لأن سنى ومرضى أعجزنى عن العمل، ومشكلتى في دفع الإيجار كل شهر ٣٥٠ جنيها، ولو كان معايا ابن كان أخدنى المستشفى عالجنى بدل رميتى كده .



وأضافت : ليس لدى أى مصدر رزق أعيش منه ومش عايزة من الدنيا غير إنى أعيش باقى أيامى متبهدلش، ومحتاجة حد يساعدنى كل شهر بمبلغ مالى آكل وأشرب منه.



للتواصل مع الحالة: ٠١١١١٦١٠٣٠٤



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