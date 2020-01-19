في أول مباراة لـ كيكي.. برشلونة يتعادل مع غرناطة بـ الشوط الأول

انتهى الشوط الألول من مباراة فريقي برشلونة وغرناطة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.



وتعد تلك المباراة هي الأولى لكيكي سيتيين، الذي تم تعيينه مديرًا فنيًا جديدًا لبرشلونة، خلفًا للمقال إرنستو فالفيردي، بعد فشله بالتتويج بالسوبر الإسباني.



كان برشلونة المسيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة وأبرزها تلك التي سنحت للاعبه أنسو فاتي عندما سدد الكرة في الدقيقة السادسة ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.