استجابة لصدى البلد .. محافظ مطروح يزور الضبعة ويوجه بإزالة تجمعات الأمطار

في استجابة فورية من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لما نشره موقع صدي البلد بطلب الأهالي بتدخل المحافظ لازالة تجمعات الأمطار من الشوارع والطرق قام المحافظ بزياره مدينة الضبعة وتفقد عدد من شوارع المدينة للاطلاع على مشكلة الشوارع على أرض الواقع برفقة رئيس مدينة الضبعة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.



واستمع محافظ مطروح لعدد من مطالب ومقترحات تطوير المدينة موجها بضرورة الإسراع فى إعادة رصف شوارع الضبعه لتيسير حركة المشاه والسيارات مع الانتهاء من تركيب وصلات الصرف الصحى اولا قبل الرصف .



ووجه المحافظ بمراجعة توفير الاعتماد المالى لتركيب وصلات الصرف الصحى حتى يمكن البدء في أعمال الرصف مع البدء برصف سبعة شوارع رئيسيه.، كذلك دراسة تخصيص شاطئ عام ليكون متنفس لأهالي الضبعة و دراسة انشاء مجمع خدمات بالضبعه و انشاء وحدة مرور بالضبعه للتسير على المواطنين بدلا من السفر لمطروح.

