سلخانة من الدماء تسطرها المدن.. سائق يمزق زوجته بالعمرانية.. وجزار ينهى حياة أسرة كاملة بالقتل والحرق بكفر الدوار.. ورجل يقتل زوجتة وأولاده بالفيوم

36 طعنة..مذبحة بشعة في المرج.. طليق سحر يمزق جسدها هي وشقيقها

منفذ مذبحة أبو النمرس: قررت الانتقام من زوجة عمى لاتهامها لى بسرقة 20 ألف جنيه

تفاصيل مذبحة الفيوم .. قاتل زوجته وأولاده الأربعة.. أصحابه أوهموه بوجود كنز

سلخانة تعذيب ومواد كاوية.. إحالة المتهمين في مذبحة المرج لـ الجنايات





سلخانة من التعذيب ومواد كاوية وسواطير ومواد بترولية كلها أدوات أستخدمت من قبل مجرمين لم يعرفو للرحمة شكل عندما تجردو من كل معانى الانسانية والرحمة وقتلو أروحا بغير مبرر.





فى هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" أبرز المذابح التى سطرتها سجلات الاجهزة الامنية.





مذبحة الطالبية:

أجرت نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في تمزيق سائق لزوجته وأسرتها لرفضهم عودة ابنتهم لشقة الزوجية رفقة زوجها، واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين الأربعة.





وكشفت التحقيقات أن سيدة وزوجها تزوجا منذ أكثر من عام وأنجبت منذ قرابة 4 أشهر طفلا حيث توجهت قبل وضع المولود وأقامت وزوجها بشقة أسرتها رفقة والديها وشقيقها واستمر الأمر عدة أشهر بحجة مراعاة الطفل.





وأضافت التحقيقات أنه عندما طلب منها زوجها العودة لشقتهما الزوجية وترك منزل أسرتها رفضت وأسرتها لقيامه باستغلال تواجدهما بمفردهما والتعدي عليها بالضرب ما دفعه أثناء نومهم لإحضار سكين ومقص ووجه لهم جميعا عدة طعنات.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة حماه ميكانيكي سيارات 56 سنة بجرح طعني بالبطن، وحماته 42 سنة بجرح طعني بالرأس وتم نقلهما للعناية المركزة بالمستشفى وزوجة المتهم 21 سنة مصابة بجرح طعني بالصدر، وشقيقها ميكانيكي سيارات 19 سنة بجرح طعني بالرقبة.





تمكنت قوة أمنية من ضبط الزوج وبحوزته سلاحا الجريمة "سكين" و "مقص حديدي"، وبمواجهته بارتكابه الواقعة بسبب ضيقه منهم ورفضهم اصطحاب زوجته للشقة.





مذبحة كفر الدوار:

مر ١٢ يوما على مجزرة عزبة الشيخ على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الشيخ بمحافظة البحيرة والتى راح ضحيتها ٧ افراد من أسرة واحدة ولا يزال الحزن يخيم على عزبة الشيخ على التى شهدت مقتل أشخاص ليس لهم أى ذنب على يد جزار تجرد من كافة مشاعرة الإنسانية ومارس مهنة الجزارة فى ذبح افراد أسرة كاملة.





وشهدت قضية مقتل ٧ اشخاص من أسرة واحدة على يد جزار بعزبة الشيخ على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار تطورات جديدة حيث تم احالته لمحكمة الجنايات.





وكانت محكمة دمنهور الجزئية قد قررت ، حبس "ش.ا" 30 يومًا على ذمة التحقيقات فى تهمة قتل أسرة مكونة من 7 أفراد بقرية "شيخ على" التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.





وكشفت التحقيقات تفاصيل واحداثا مثيرة وجديدة فى اعترفات الجزار "ش.ا "، المتهم بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة " الشيخ على" التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار أمام النيابة.





وأدلى المتهم فى اعترافاته: كنت امر بضائقة مالية وكانت نفسيتي تعبانة وضاقت بي الدنيا فقررت سرقة أغنام من حظيرة ماشية ملك "م.م" وذهبت إليه وأقنعته بأن أحرس مزرعته وهو ينام إلا أننى فشلت أيضًا في السرقة، فعرضت عليه مبلغ 10 آلاف جنيه من أجل مساعدته في سرقة ابن عمى لكنه رفض.





وأضاف المتهم في اعترافاته: بأن محل الجزارة الذى يمتلكه خال من أى ذبيحة ولذلك ذهب لتاجر أغنام يدعى "ح.أ'، لشراء أغنام بالأجل، لكنه رفض، وأثناء عودته بطريق عزبة "الشيخ على"خطر بباله وجود منزل المجنى عليه "حسني"، بمنطقة بعيدة عن العزبة، وفى تمام الساعة الرابعة فجرًا، ذهب لمنزله، وبدأ يفكر في كيفية الدخول للمنزل والحصول على مفاتيح حظيرة المواشي.





وتابع المتهم دخلت والدة المجنى عليه، وطلب منها حسنى إعداد كوبين شاى، وسألتنى والدة المجنى عليه: "مالك؟"، فأخبرتها بأن الحكومة بتجرى ورايا، فقالت ماتزعلش وماتخافش، وراحت وعملت لنا الشاي، وشاهدت الخنجر معى فقلت لها خشى نامى يا حاجة أنا جايبه عشان السوق، ما تخافيش أنا شوية وماشى.





واضاف المتهم "بأنه بعد مغادرة والدة المجنى عليه، طلبت من" حسني", الاتصال بتاجر الأغنام المشار إليه ، ليخبره بأنه عليه حكم غيابى وضباط تنفيذ الأحكام في الطريق له، حتى يترك المكان لاتمكن من الذهاب لحظيرة الماشية لسرقة الغنم، لكنه قال لي شكرا وقفل السكة.





واوضح المتهم فى اعترافاته: "بأنه بعد خروج والدة المجنى عليه، من غرفة علف المواشي، قال لى حسني: "أنا هاجيب لك بطانية تتغطى بيها علشان الدنيا برد وقبل مغادرته داهمت حسنى وسددت له عدة ضربات فى ضهره ، لكنه صرخ، فأتت والدته فحاولت ضربي، لكن سددت لها ضربة على رأسها فسقطت على الأرض وعدت مرة أخرى وسددت ضربات بالصدر والبطن لحسنى حتى فارق الحياة".





وتابع المتهم روايته: حاولت الدخول للشقة، حيث كانت الزوجة في غرفة الأطفال في حالة ذعر وهلع وخوف، واترجتنى وقالت: «سيبنى أربى العيال والعيال تقوله سيبنا ياعم "شريف" إحنا ما عملناش حاجة، فقلت لها انتوا خلاص اتحكم عليكم بالإعدام لازم تموتوا كلكم، ودخلت على الزوجة وخنقتها، وبعدها دخلت على "شهاب" الابن الأكبر وسددت له ضربات في رقبته وصدره وقع مكانه وبدأت بالضرب في "عبدالرحمن" في رقبته وظهره، وطلع"محمد يجرى ناحية أوضة التبن ووقع جوه الحريقة جنب أبوه فخنقت الطفل الصغير وجذبت "شهاب" ورميته في الحريق عشان الموضوع يبان أنه حريق، وخرجت من المنزل بعد الانتهاء من صلاة الفجر.





كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وبالفحص تبين العثور على جثة "حسني.س.أ", 39 عامًا، وزوجته "رانيا.م.ش"، وأبنائه "عبدالرحمن، محمد، عمار، مسعود"، و"زينب.م.ع" 67 عامًا، والدة المجنى عليه الأول، وتمكن قوات الشرطة من القبض على المتهم.





مذبحة المرج:

جريمة بشعة، ومذبحة أسرية جديدة ارتكبها طليق سيدة أمام نجلهما بمنطقة المرج، حيث تجرد موظف من كل مشاعر الإنسانية والرحمة ومزق جسد طليقته وشقيقها بـ ٣٦ طعنة نافذة لعلمه بزواجها من آخر بعد انفصالها عنه.





ورد لقسم شرطة المرج إشارة من مستشفى السلام اليوم الواحد تفيد باستقباله ربة منزل تدعى "سحر. أ"، متوفاة إثر إصابتها بـ 11 طعنة متفرقة بالجسم، وشقيقها "حسام. أ" توفى إثر إصابته بـ 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة، ونجحت الأجهزة فى ضبط المتهم والسلاح المستخدم.





وتبين من التحريات أن المجني عليها وشقيقها ذهبا لزيارة نجلها المقيم في شقة والده "طليق الأولى" بمنطقة المرج، وأثناء الزيارة حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها السابق "طليقها" بسبب علمه بزواجها من آخر تطورت إلى مشاجرة.





وقام طليق المجنى عليه بالتعدى عليها وشقيقها بالضرب مستخدما سكينا، محدثًا إصابتهما التي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.





واعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.





مذبحة أبو النمرس:

« قعدت 6 ساعات فوق السطوح مستني آخد تاري من مرات عمي اللي خلت الناس تشاور عليا وتقول الحرامي أهو.. قتلتها بسكينتين وذبحت بنتها ورميت الولد الصغير من فوق السطح».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بتنفيذ مذبحة أبو النمرس اعترافاته أمام رجال مباحث الجيزة فور إلقاء القبض عليه.





وقال المتهم "صابر. م.ج 17 سنة" في تحقيقات النيابة بالتفاصيل الكاملة لجريمته، أنه قرر الانتقام من زوجة عمه "شيماء علي" 27 سنة لسابقة اتهامها له بسرقة 20 ألف جنيه من منزلها واعتادت تلقيبه بـ "الحرامي" ما أساء لسمعته بين أبناء بلدته وأثار غضبه فقرر الانتقام منها وتربص لها أمام المنزل منتظرا خروج عمه للعمل واستغل انشغالها في الحديث مع احدي الجارات بالخارج وتسلل الي المنزل الساعة الثامنة والنصف ليلا واختبأ أعلي سطح المنزل منتظرا خلودها وأطفالها للنوم لقتلها.





وأضاف المتهم أنه بعد 6 ساعات من الاختباء أعلى سطح المنزل نزل للطابق الأول وتسلل إلى مطبخ الشقة أحضر سكينتين وعاد بهما لغرفة نوم زوجة عمه وكان برفقتها أطفالها فشعرت به وما أن بدأت الصراخ انهال عليها طعنا بالسكين في أنحاء متفرقة من جسدها فاستيقظ أبنائها فقام بذبح الابنة الكبري دينا 9 سنوات خشية التعرف عليه، ولاحق الابن الاوسط عامر 7 سنوات الذي فر هاربا إلى سطح المنزل يستغيث ولحق به فطعنه طعنات سطحية ثم رطم رأسه بالحائط وعندما لم يمت ألقاه من أعلى السطح.





وأضاف المتهم إنه في هذه اللحظة بدأ الجيران في التجمع أمام المنزل بعد سماع صوت سقوط الطفل وصرخات الأم فعبر من الجهة الأخرى، وهرب حتي تمكن ضباط المباحث من القاء القبض عليه.





وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن الجريمة تم الكشف عنها عندما سمع الأهالي صوت ارتطام قوي وصرخات تنبعث من منزل أسعد جلال تاجر الماشية فأسرع أحدهم لاستطلاع الأمر وفوجيء بالطفل عامر 7 سنوات ملقى على الأرض وغارقا في دمائه، وعندما دخلوا إلى المنزل بعد عدم استجابة الأم فوجئوا بالفاجعة الكبري بأنها وابنتها قتيلتين، وخلال 8 ساعات كثفت مباحث الجيزة بتوجيه من اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث جهودها لحل لغز الجريمة البشعة، إذ تم اتخاذ عدة اجراءات في سبيل التوصل إلى خيط يقود إلى الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.





وألقت قوة أمنية القبض علي المتهم الذي ما ان تمت مواجهته بنتائج التحريات اعترف بالجريمة كاملة مرددا: ايوة قتلتهم كنت عايز انتقم من مرات عمي اللي خلت سمعتي في الارض والناس بقت تقول عليا حرامي ومش عارف ارفع عيني في حد وولادها شافوني خفت يفضحوني"





وكشفت التحريات أن هناك طفلا ثالثا تركه المتهم لم يقتله مبررا أن عمره لم يبلغ 3 سنوات بعد ولن يتمكن من الاعتراف بهويته ولكنه قتل الطفلة الكبري وضرب الطفل الاخر والقاه من اعلي سطح المنزل ولكنه لم يعلم بعدم مقتله حتي تم ضبطه.





مذبحة الفيوم:

شيع أهالي قرية سنوفر بمركز الفيوم، جثامين الزوجة القتيلة وأبنائها الأربعة الذين قتلهم والدهم بالساطور صباح اليوم.





ونقلت الجثامين الخمسة من مشرحة مستشفى الفيوم العام، وسط حراسة أمنية من أجهزة الأمن، إلى قرية سنوفر بمركز الفيوم، وأقيمت الصلاة على جثامين المتوفين الخمسة بأحد المساجد المجاورة لمقابر الأسرة.





وتبيّن من تحريات رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن "خ. د"، 28 سنة، مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهرى بقرية الحريشى بمركز الفيوم قام بأبلاغ قسم شرطة ثان الفيوم أنه تخلص من زوجته واولاده الاربعة ذبحا بالساطور لتلقيه تهديدات من بعض شركائه بسبب التنقيب عن الاثار بقتل زوجته واولاده الاربعة ، فبادر هو بالتخلص منهم قبل تنفيذ تهديدات شركائه.





تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.





خالد نشأ من أسرة طيبة ومتدينة بقرية سنوفر بمركز الفيوم، حيث التحق بالتعليم الأزهري استجابة لرغبة والده.





وتزوج من فتاة متدينة من أبناء قريته منذ حوالي 9 سنوات، أنجب خلالها 4 أبناء، يملأون عليه.





وكان يقوم بإعطاء الدروس الدينية للمصلين فى أحد مساجد القرية، وكان حافظا للقران الكريم بأكمله، بالإضافة إلى قيامه بمساعدة الطلبة الفقراء فى مجموعات التقوية بالمجان، حيث أنه يعمل معلم لغة إنجليزية، وكان فى طريقه لترجمة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، حيث سافر الى دولة الإمارات العربية، وعائد منها منذ 20 يوما.





إلا أن أصحاب السوء استكثروا على هذه السعادة، وأوهموه بالثراء الطائل، وأنه يوجد كنز بإحدى قرى اللاهون بصحراء مركز الفيوم، واستمر معهم فى البحث عن الكنز الغائب دون جدوى، لكنه عاد إليه ضميره، وفاق من غفوته، واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا أن أصحاب السوء هددوه باغتصاب زوجته، وذبح أولاده الأربعة، إن لم يعد إليهم مرة أخرى للبحث عن الآثار والكنز الوهمى.





لم يعط خالد لنفسه وقتا للتفكير، أو أخذ مشورة أحد، ففكر فى وضع حدا لأسرته، بدلا من أن ينفذ أصحاب السوء تهديداتهم له.





وذهب إلى أحد محلات بيع السلاح الأبيض وأدوات الجزارة بالفيوم، واشترى ساطورا متوسط الحجم، وقام بسنه لدى أحد الحدادين، ونظر لأبنائه عقب تناوله وجبة العشاء أمس معهم، النظرة الأخيرة لهم، وبعد أن قام بأداء صلاة فجر اليوم، واطمأن بأن زوجته وأولاده الأربعة يغطون فى نوم عميق، توجه إلى حجرة نوم زوجته وفى حضنها ابنتها الصغيرة بسنت وانهال على رأس الزوجة والطفلة الصغيرة عدة ضربات على الرأس التى تهشمت تماما، ثم توجه إلى الحجرة الثانية التى ينام بها أولاده الثلاثة، وضرب رأس كل طفل منهم ساطور لتتهشم رؤوسهم أمامه، ويغرق الدم كل أرجاء الشقة.





ثم تناول كوب شاى، وتوجه إلى قسم شرطة الفيوم أول ليسلم نفسه ليبلغه بجريمته البشعة، ويعترف اعترافا تفصيليا بالحادث.





مذبحة المرج:

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة احالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " مذبحة المرج" للمحاكمة الجنائية العاجلة.





وجاء فى تحقيقات النيابة بعدما اعترف المتهمون بمكان التخلص من جثة الطفل الأخير عقب قتله بمنطقة الخصوص، خاصة أن التحقيقات الأولية في القضية تضمنت اعترافات فقط دون جثث للمجني عليهم لارتكاب الجرائم منذ سنوات.





وأشارت التحقيقات، إلى أنه في سبيل إنهاء النيابة للتحقيقات والتصرف في القضية تم مناقشة المتهمين مرة أخري ليعترف الأب المتهم بأنه تخلص من طفله الأخير فور ولادته بمنطقة الخصوص، فخاطبت النيابة العامة الجهات الأمنية والقضائية المختصة للتأكد من صحة اعترافه وجاء الرد علي المخاطبات ليكشف عن العثور علي جثة رضيع حديث الولادة في المكان الذي أشار إليه المتهم وتم حينها نقلها لمشرحة زينهم لتشريحه وأخذ عينة DNA في سبيل الكشف عن هويته إلا أنه بعد عدة أشهر تم حفظ القضية لعدم التوصل الي هوية الطفل القتيل أو أسرته.





وأوضحت التحقيقات أن النيابة أمرت بعرض الأب والأم المتهمين علي الطب الشرعي لأخذ عينة" DNA " منهما ومضاهاتها بالعينة التي أخذت لجثة الرضيع المجهولة لتظهر النتيجة بتطابق العينتين وإثبات أن جثة الطفل هو نجل المتهمين الذي قاما بالتخلص منه.





فيما قامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة النائب العام لإعادة فتح التحقيقات واستخراج قضية العثور علي جثة الطفل من الحفظ وضمها لملف التحقيقات في جريمة القتل كدليل مادي بوجود جثة من بين الثلاثة قتلي خاصة أن الطفلتين المجني عليهما قتلتهما الأم منذ ما يزيد علي عامين وألقاهما الأب برشاح المرج ما أدي إلي تحللهما وعدم العثور علي آثار لهما.



